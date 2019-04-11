知名台灣BL劇系列《HIStory3》今（11）日在西門紅樓開首映記者會，演員陣容一字排開，兩對劇中情侶也在現場放閃曬恩愛，其中主角吳承洋、徐鈞浩更在戲中有大尺度演出，徐鈞浩還在吳承洋耳邊說：「我好硬好大」。

徐鈞浩（左）、吳承洋（右）在劇中有超大尺度。（圖／LINE TV提供）

延續前面幾部高人氣BL劇的氣勢，《圈套》未播出就擁有相當多粉絲支持，雙CP徐鈞浩、吳承洋以及卞慶華、陳廷軒，今日一亮相也吸引不少粉絲搶拍，徐鈞浩飾演正義感十足的警察，與飾演黑道的吳承洋兩人從一開始爭吵不斷到後來的甜蜜灑糖，徐鈞浩笑說：「以前都說想演個話多的角色，這次台詞真的超級多。」吳承洋當場撩起徐鈞浩，「吵架也很好，因為他很可愛，我也很想逗他。」還說這樣的互撩就是他們的日常。

徐鈞浩（上）與吳承洋（下）在劇中感情戲十足。（圖／LINE TV提供）

至於尺度方面，兩對CP透露為了培養感情，片場不只一起吃飯，甚至上、下戲前都要互相擁抱，他們也強調這次的尺度相當驚人，甚至徐鈞浩、吳承洋常常拍到導演、攝影師都主動喊停，因為內褲掉下來或是已經走光。

吳承洋與徐鈞浩為了飾演一對CP，親密接觸成為家常便飯。（圖／LINE TV提供）

甚至有許多台詞讓四人都相當害羞，徐鈞浩有場戲需要在吳承洋耳邊說：「我好硬好大」，讓他相當害羞。床戲部分吳承洋表示：「有場床戲是很緊繃刺激的，我需要很粗暴，情緒很大，演完只有很累，但很謝謝對方。」對手徐鈞浩也說：「他對我很大力，粗暴對待，心裡只有『完了』的感覺。」

(中時電子報)