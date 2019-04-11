桃園彩色海芋季活動自4月4日起到至21日為期18天，包括市議員劉茂群、黃婉如等人認為，交通動線、路線規畫欠佳、標示不清，被網友罵翻，讓遊客無所適從；另外，2019桃園農業博覽會預計9月28日至10月27日在新屋地區舉辦營運30天，多位議員批勞民傷財，不辦也罷。

劉茂群指出，接駁車4點停止載客，但花卉展到5點半，交通管制到6點，他們質疑4點半到5點的遊客是否只能走路走半小時？接駁車上車的地點也沒標示清楚，讓很多人一下車就推著嬰兒車到處追著接駁車跑，而且周邊居民收單次停車費100元是合法的嗎？警察就在旁邊交通管制也不會取締。

議員指出，民眾抱怨連連，但同樣的問題今年再度發生，浪費人民的血汗錢的活動，「不辦也罷」。

「之前舉辦後，農業產值有增加？就業人口有增加？」牛煦庭議員說，若有成效，為何工作報告隻字未提？強調科技，但事後桃園有多少農業改採科技？講白了就只是「表演」，有多少人改吃桃園米？乾脆改成「幹話博覽會」，他會去喝采，雖然經費剩下1億多，但感覺像放煙火放掉了。

農業局表示，海芋節公廁及公車動線都有改善計畫，而農博也在籌備中。

(中時 )