出生才3天的奶貓身上遭植晶片，對於小小身軀是一大負擔。（甘嘉雯翻攝）

朝陽公園一隻由愛媽TNR的剪耳浪犬，遭捕捉後靜被安樂死，市議員謝美英認為，動保業務應該要加強。（甘嘉雯翻攝）

0撲殺上路後，動保工作仍待加強，市議員黃敬平認為，新屋動保園區斥資1.3億打造缺失卻一大堆，質疑工程監造跟驗收有問題，而市議員萬美玲說，桃園市從2015年推動街貓結紮，但卻要在出生才3至5天的奶貓身上植晶片，為了要防範「重複申報費用」，卻苦了這些毛小孩，太沒人性。

黃敬平認為，花費上億經費的動保園區是否該好好檢討？若農業局認為沒問題，為何會出現漏水等情況？是否該請政風單位一併來調查。

萬美玲說，4年來共完成6903隻街貓的絕育，但去年11月TNVR經費就已用完，到今年1月底才又開始，形成近2個月的空窗期，而動保處今年首度推動委託民間團體或志工個人協助照顧剛出生奶貓的計畫，補助2000元費用原本立意良善，但要到幼貓可以獨立是不敷使用的。

另外，市議員謝美英指出，針對精準捕捉業務，最近有一起案例，桃園區朝陽公園一隻由愛媽TNR的剪耳浪犬在該區生活已多年，今年2月25日、26日，動保處卻連續2天出動管制隊捕捉，2月26日捉到後，發現狗有腫瘤，2月27日即施予安樂死，動保處卻如此快速、未經通知，即把TNR的浪犬安樂死，是零安樂死及精準捕捉的最佳諷刺。

動保處表示，動保園區相關缺失都有進行改善，幼貓植入晶片可以研議檢討，至於小小黑，根據了解，並未掃到晶片。

(中時 )