小豬（左）今在北京舉辦記者會，好友胡彥斌到場支持。（EMI提供）

小豬今在北京舉辦新專輯記者會。（EMI提供）

羅志祥（小豬）今天下午在北京舉辦新專輯《NO IDEA》見面會，為他打造新曲〈羅志祥〉的好友胡彥斌現身支持，聊起兩人合作趣事，小豬透露當初跟胡彥斌邀歌後，等了半年還沒收到作品，每次問起，胡彥斌總是回覆：「明天，明天一定給你！」於是小豬索性每天傳一首跟「明天」有關的歌給對方，變相施壓胡彥斌。

小豬自出道以來積極培養新人，之前還與胡彥斌合夥創辦「修樓梯」舞蹈學校，記者會上，胡彥斌特意送上事前準備好的錦旗一面，象徵羅志祥是「最有想法的合夥人」；小豬則表示，當合夥人要誠實、互相信任、目標一致，自己百分之百信任胡彥斌。

《NO IDEA》與小豬過去的作品風格大不同，卸下華麗包裝，回歸最初愛音樂、舞蹈的熱情，新專輯除了收錄和好友潘瑋柏一起創作的新歌，小豬也將自己的心情寫進另一首新歌〈帥一個〉的歌詞中；其實小豬出道至今，中間曾歷經黑暗期，膝蓋軟骨一度因跳舞被磨平，須開刀加上人工軟骨，當時醫生直言開完刀後可能無法自由地跳舞，但小豬堅持繼續熱愛的舞蹈，不僅放棄開刀，還將腿部鍛鍊得更有力，他昨不改幽默地說：「這也是腿粗的原因。」

(中時 )