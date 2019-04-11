連Google也來參一腳，把首頁圖換成了黑洞。（圖/Google 網站）

So far this has been my favorite #blackhole meme. pic.twitter.com/6JuHW0z5Vp — Bobby Carlton #VR/#AR/#XR/#Tech/#Futurist (@bcarlton727) 2019年4月10日

I knew I've seen it somewhere before... #blackhole pic.twitter.com/hN4Wupbsh7 — 9GAG (@9GAG) 2019年4月10日

Exclusif : la première image d'un trou noir jamais réalisée avec Gimp en une minute chrono par moi. #blackHole #M87 #EventHorizonTelescope pic.twitter.com/h3eBd2tRje — Jean-noël Lafargue (@Jean_no) 2019年4月10日

NASA releases 2nd image of black whole OwO ! #BlackHole pic.twitter.com/Y4DluYYpZU — The Asian Gecko🦎 (@WC_CWY) 2019年4月10日

人類史上第一張黑洞照曝光！昨天這張令全球觀眾屏息的黑洞照片一出，讓全球都震驚了！聯想力十足的網友馬上動手替黑洞「換個樣子」，超無違和感的P圖，讓人看了噴笑，甚至連高雄市長韓國瑜都慘遭惡搞毒手。

黑洞照片一出，馬上讓網上興起改圖風潮，許多網友紛紛P圖來吐槽，連Google也來參一腳，把首頁圖換成了黑洞。在眾多惡搞改圖中，很多人公認黑洞像極了《魔戒》中的「索倫之眼」。還有人吐槽說，自己也可以拍出黑洞照，「獨家：我在一分鐘內拍攝了第一張黑洞照片」。還有一票人超認同，黑洞就是自己的錢包一樣，不信你打開看，就會感受到一鼓淡淡的哀傷了。其他P圖還有，黑洞是甜甜圈、貓眼、電暖爐等。

有網友也拿出話題人物韓國瑜來吐槽，在批踢踢上分享找出了一張韓國瑜被拍到紅眼的照片，拉近一看，瞳孔中居然就有了昨天那張黑洞照。許多網友看了紛紛被逗樂，跟著留言吐槽，「照片是三小啦哈哈哈哈」、「韓國瑜用數位相機自拍拍到」、｢韓流宇宙！黑洞光暈神似『跟著禿子走』」、「韓流發威，黑洞奇蹟再現...登大位前兆」、「黑洞旁邊的光是韓的禿頭照亮的」、「韓流發威，黑洞改邪歸正，準備轉型成白洞」。

有網友也拿出話題人物韓國瑜來吐槽，｢韓流宇宙！黑洞光暈神似『跟著禿子走』」。（圖/翻攝自PTT）

(中時電子報)