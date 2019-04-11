富邦悍將主力洋投羅力本季因側腹肌拉傷，無緣趕上開季，不過明天確定將要在新莊球場對戰 Lamigo桃猿先發，也將是本季初登板。羅力表示：「現在狀況已達到百分之百戰力，準備全力以赴投入戰場。」

羅力這兩季都在開季發生身體狀況，他也笑說真的很倒楣，他在來台灣參加春訓前都盡全力做準備，也知道容易讓人聯想是不是同樣訓練方式有問題。先前在二軍有出賽，目標就是要身體狀況持續提升，每次都能讓球數增加、增加身體的耐力。

而鑼總對於明天羅力先發不會設限用球數，只希望他全力完成任務，保持樂觀心態就有機會幫球隊贏球。還笑說「每局只用3球就能投完9局。」羅力聽了也笑說希望能順利照著教練計畫達成。

而隊上王牌洋投索沙目前出賽4場都是優質先發，戰績2勝1敗、防禦率1.50，奪三振31次高居全聯盟第一，羅力也對這名隊友讚不絕口：「除了『Amazing』之外找不到其他形容詞來描述索沙，不只是場上表現亮眼，場下也是個很歡樂的隊友，常常會激勵大家，這幾個月和索沙相處下來，認為他是個『驚奇隊友』。」

(中時電子報)