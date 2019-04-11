50歲廖小姐為慢性糖尿病患，16年來使用胰島素控制，日前因不規則的陰道出血，到醫院檢查確診為子宮內膜癌並進行開刀；由於血糖控制不佳，擔心血糖升高影響手術傷口癒合，遲遲不敢開刀，最後到台中榮總，採腹腔鏡進行子宮內膜癌分期手術，術後隔天即恢復正常飲食，3天後出院。

台中榮民總醫院婦科醫師許世典表示，廖小姐血糖均在400–500mg／dl，糖化血色素高達13％，因血糖一直很難控制穩定，影響手術傷口癒合問題，很多醫院醫師婉拒她的手術，最後到中榮經諮詢後，同意進行腹腔鏡手術，藉由在腹部開4個約0．5至1公分左右切口，行子宮內膜癌分期手術。

許世典表示，絕大多數的子宮內膜癌都在早期就會被發現，且手術對早期內膜癌有非常好的治療效果，子宮內膜癌腹腔鏡分期手術，可利用健保資源，部分患者只要做完「子宮內膜癌分期手術」即能痊癒，不用再化療與放射線治療。

許世典提醒，子宮內膜癌人數逐年上升，已成為女性生殖道癌症的第一名，子宮內膜癌的早期警訊是異常的陰道出血，特別是停經後婦女有陰道出血狀況務必要有所警覺，及早發現、及早治療。

(中時 )