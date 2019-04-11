存放蘭嶼的核廢料長達30多年，行政院原子能委員會認為台灣電力公司未依時程選定最終處置場址，依《低放射性廢棄物最終處置設施場址條例》裁罰台電1000萬元，並要求啟用集中貯存場、境外存放、返回原核能電廠等應變方案。台電不服提告抗罰，台北高等行政法院審理後，認為最終處置場址的選定，不是台電能夠決定，台電沒有違反行政法上的義務，不該被裁罰，今(11)日撤銷原處分。本案可上訴。

經濟部依《低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例》，和原能會會商後，指定台電為低放射性廢棄物處置設施選址作業者，原能會2012年5月核定「低放射性廢棄物最終處置計畫書（修訂二版）」，預定2016年3月完成公民投票選出候選場址、實施環境調查及環境影響評估、核定場址及投資計畫等任務。

原能會執行專案檢查後，認為台電並未積極執行投入足夠人力，且怠於執行公共溝通等行為，對低放處置設施場址選址作業延宕具因果關係，因此開立違規事項處理表、糾正缺失、要求台電提出具體改正措施。

台電不服，提出申覆遭駁回後，提訴願被不受理後，提起本件行政訴訟。台北高等行政法院審理認為，原能會發函對台電開立三級違規，性質上僅屬以勸告形式，要求台電遵守法令或執照文件的規制的「行政指導」，不是訴願法或行政訴訟法所謂的「行政處分」。

本件原處分所指述行為時，建議候選場址已經公告，且經濟部已函請建議台東縣與金門縣政府辦理公民投票，依選址條例暨所應準用的公投法規定，辦理地方性公民投票階段，負有行政法上義務者，是地方性公投的台東縣政府、金門縣政府」。兩個地方行政主體拒絕配合辦理公投，不能認定是台電違反行政法上義務。

台電對地方政府沒有監督權責，地方政府拒絕辦理公民投票，不能以未能掌控客觀情勢，就認定是因台電未能投入充足資源，並以該等不作為評價認定與違反物管法第29條第1項積極作為相當。台電訴請撤銷罰款有理由，應判准。

(中時 )