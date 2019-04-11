大葉大學工設系學生設計了「SRD_AR搜救犬遠端輔助護目鏡」，還自備小型基地台區域網路連線功能，不怕災區斷訊沒網路。（圖／大葉大學提供）

「Great_Design奇‧想設計競賽」評審總顧問張光民（中）頒發銀賞獎給大葉大學工設系學生。（圖／大葉大學提供）

大葉大學工設系林志諺（左1）、彭泰維（左2）、黃川益（右2）、劉芫佑（右1）奇想設計獎摘銀，與指導老師劉懿元（左3）、系主任吳婉宜（右3）分享喜悅。（圖／大葉大學提供）

大葉大學工業設計系師生研發「SRD AR搜救犬遠端輔助護目鏡」，設計概念榮獲「Great Design奇‧想設計競賽」創新科技組銀賞獎抱回十萬元獎金，更入圍2019新一代設計展，下月將在世貿展出，爭取廠商支持進行產品開發。

透過高科技智慧護目鏡，讓搜救犬搖身成為科技救難犬，深入險境搜救時能避免危難、還可即時傳輸現場資訊與搜救人員遠端互動。由助理教授劉懿元，指導林志諺、彭泰維、黃川益、劉芫佑等學生，耗時半年完成。

黃川益表示，在維冠大樓倒塌時，搜救犬深入災區救災導致腳受傷，團隊因而發想將護目鏡與5G、虛擬實境技術結合，提高搜救效率。

黃川益說，搜救犬主要靠味道辨識，專注力僅20分鐘，救災時需反覆換犬，還需領犬員標記已搜尋範圍；這套系統用科技技術輔助畫定範圍，讓搜救犬的接力更省時也更順暢，增加搜救犬自身安全性及救援效率。

劉懿元指出，為爭取搶救黃金時間，以護目鏡AR虛擬實境，事先訓練搜救犬了解所有指令，在災區就可透過遠端即時傳輸與場外的搜救人員即時互動，以狗骨頭圖示標出導航路線資訊、應避開的危險紅色警戒區。且護目鏡還配備有移動式小型區網基地台，在許多斷訊失聯的災區，即可利用自備的基地台遠端連線，不怕沒訊號。

劉懿元說，5G通訊優勢在於即時而大量的數據，搜救人員透過護目鏡的監視器，在遠端就能搜救犬同步看見災區內即時且高畫質的影像，讓搜救犬深入人類無法深入的災區，讓救災更如虎添翼；現有技術都早已到位，正積極尋覓有意贊助的產官學單位，希望早日進行實體產品開發，開發成本仍待詳細精算。

(中時 )