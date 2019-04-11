「啃老」在現代屢見不顯，如今這種社會現象又被細分為多種類別。其中，「陪伴式啃老」是指，子女表面上是陪伴與照顧老人家，但日常生活開銷全依靠老人。據《中國青年報》對大陸2002名民眾進行的調查，77.3％人身邊有陪伴式啃老的現象；63.4％的受訪者認為，這種假陪伴為名，實為依賴老人生活的行為，其實就是不孝。

內蒙古自治區呼倫貝爾市61歲的楊卿（化名）育有1子，與老伴及兒子一家人住在一塊，不過兒子長年在外打工，平時與妻子、兒媳及不滿1歲的孫女生活。

「他們（兒子）一家子還是挺困難的，我們就負責家裡吃飯開銷。」楊卿認為，像她這種接濟孩子的父母很多，她只是在幫助自己的兒子，這種程度並不算是啃老。

天津市社科院社會學研究所所長張寶義認為，陪伴式啃老同時包含「陪伴」與「啃老」兩層意義，從老人家與年輕人雙方的需求來看，這種行為是合理的，但有些人是以陪伴老人為名，進行啃老，實則不在乎父母的身體健康。

調查指出，77.3％的受訪者身邊就有陪伴式啃老的現象。從城市來看，84.3％的二線城市受訪者身邊有此現象；其次是三、四線城市，有74.8％的人見過陪伴式啃老現象。以年齡區分的話，有81.7％的80後身邊就有陪伴式啃老現象；其次是90後，也有8成人見過此現象。

為何會存在陪伴式啃老現象？調查指出，58.9％的人認為，所謂的陪伴讓子女啃老時能夠心安理得；58.2％的受訪者指出，這歸因於父母沒培養起子女的獨立意識；49.6％的人說，有的父母就是希望子女陪伴，甘願被啃老。

對於陪伴式啃老現象，63.4％受訪者認為，以陪伴為藉口依賴老人生活是不孝；還有63.3％的人說，這反應出部分年輕人不願努力生活，產生這種「依附式」生存現狀；50.9％的受訪者則指出，子女陪伴父母是義務，不應該再花老人的錢；還有30.3％的受訪者表示，這是現今年輕人生活壓力大的體現。

(旺報 )