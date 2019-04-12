台南市動保處從2011年起推動工作犬計畫，多年來已轉介超過7000隻浪浪替農林漁牧或公司、工廠業者服務。（莊曜聰攝）

台南市動保處從2011年起推動工作犬計畫，替動物之家的浪浪找工作，今年更創全台之先，成立「毛小孩職訓與就業輔導中心」，訓練浪浪基本禮儀，發掘個別潛力，讓牠們更有競爭力。（莊曜聰攝）

台南市動保概念領先，除率先施行流浪動物零安樂外，2011年開始推動工作犬計畫，除一般民眾認養外，也將收容的浪浪轉介到農漁及工廠業者，執行守衛等任務，數年來已經有逾7000隻浪浪找到新家，今年再升級服務，成立全台首創的「毛小孩職訓與就業輔導中心」，由專業馴犬師、動物行為訓練師進駐，讓浪浪接受「職業訓練」，順利找到新家，也找到終身鐵飯碗。

台南市動物之家原本就有資深的馴犬師黃連發，在開設「職訓中心」後，又加入3位生力軍，包括「會思考的狗寵物行為訓練矯正工作室」的獸醫師林瑋真，以及曾到美國受訓的寵物行為訓練師郭欣妮、郭欣韻姊妹，組成團隊負責評估與進行毛小孩社會化，幫助毛小孩快速進入訓練狀態，提前做好職前準備，也是培訓志工的種子教官。

台南市農業局長李朝塘表示，動保處規畫的職前訓練完善，從軟硬體出發，硬體上改建善化、灣裡2處動物之家，根據各自的空間大小設置「旺彩客棧」、「成犬運動區」、「奶油飛互動區」等，讓收容的毛小孩有更好活動及訓練場所；軟體上則由馴犬師指導毛小孩服從基本指令並培養與人互動能力，另外針對不同犬隻屬性培養，如原本有追逐人車習慣的狗狗，會運用其獵捕特性訓練成為「捕鼠犬」等，因材施教。

動保處也製作精美的毛小孩求職履歷，浪浪們的照片、基本資料、個性及特徵都詳實記載，並每周更新待業（養）資訊，透過網路、FB、LINE等通訊軟體提高曝光度，還有媒合就業輔導專線，民眾有特殊需求或看到心動的毛小孩，都可向善化、灣裡動物之家洽詢。

(中時 )