台中市10日新增今年第4及第5例本土麻疹個案，2名為朋友關係，由於其中1人曾到醫院急診就醫，另1人也陪同前往，不排除是與曾在該院就醫的其他確診麻疹病患在共同空間暴露而感染，衛生局已經掌握這2名病例接觸者共364人，將持續監測接觸者健康情形到4月30日。

根據了解，該區域醫院原本收治1名從大陸染麻回國的男子，他就醫時感染1名急診室護理師與一般病房的護理師，該名一般病房的護理師在急診留觀區，再傳染給當時到醫院急診的2例患者，醫院群聚感染已有5例確疹。

衛生局長曾梓展指出，麻疹傳染力強，預防麻疹建議接種疫苗，民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗的幼兒到流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，或帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾近期要出國前2到4週可經醫師評估自費接種MMR疫苗。

曾梓展提醒，臨床醫師若發現病人「出疹」、「發燒」，同時「咳嗽、流鼻水或結膜炎」等疑似麻疹症狀，應儘速通報衛生局疾病管制科防疫，若有疑似症狀時，也主動通報衛生單位協助就醫轉診，並應停止上班、上學或搭乘大眾交通工具，降低感染他人風險。

(中時 )