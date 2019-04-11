大陸方姓男子16年前偷渡來台，最近得知母親罹患重病，興起回大陸與家人團聚念頭，於是花了45萬元請人安排偷渡，10日晚間在口湖鄉海邊準備偷渡時遭海巡人員查獲，全案依違反《入出國及移民法》送辦。

海巡署執行「安海專案」接獲線報，指有大陸籍人士將於雲林縣口湖鄉成龍村海邊偷渡出境，經海巡署中部分署第5巡防區指揮部統合調度第4岸巡隊、雲林查緝隊、第13海巡隊實施岸海聯合查緝佈署，針對岸際可疑人、車、船加強盤查。

第4岸巡隊人員10日晚間8點許在口湖鄉成龍溪岸際發現1名男子躲藏在膠筏上，上前盤查時男子神情慌張，也無法提出相關的身分證明，調查後確認為非法來台的方姓大陸籍人士，16年前偷渡來台後四處打工維生。

方嫌供稱，近期因獲知大陸母親罹患重病，遂興起回大陸與家人團聚念頭，經由不知名人士安排，以新台幣約45萬元代價準備偷渡，未料抵達偷渡地點時，剛好看到海巡人員在海岸巡邏，因害怕被抓所以躲在膠筏上，但還是被海巡人員發現。

(中時 )