紐約地鐵規定，只要將狗裝進袋子裡就能帶上車，但近日一名男子提著一隻白色大狗要搭地鐵，卻被列車長拒載，更直接在車窗前對男子大吼，認為「那根本不是袋子。」

原來，這名男子是將麻布袋剪出4個洞，將狗裝進後束起來、揹著搭地鐵，被該列車長撞見，以「那不是袋子」為由拒絕男子上車。兩人爭執的過程被一旁的網友錄影、上傳推特，最後列車長更直接將列車開走，不給搭就是不給搭。

Saw this guy arguing with an @MTA conductor about bringing his dog on the subway. Dude said the dog’s burlap sack was a bag; conductor said nope, wouldn’t let him on the train. @Gothamist @A_W_Gordon @2AvSagas #NYCSubway pic.twitter.com/qjgN5anKV3 — Will Sabel Courtney (@WillSCourtney) 2019年4月7日

網友說，他問了飼主，其實他已經這樣做好幾次，都沒人拒絕讓狗上車，這是他第一次被列車長拒載。推特影片上傳後，至今已有125萬人次觀看，有人留言應該讓狗上車才對，「大家都知道用Ikea袋子帶大狗上地鐵，這已經是不成文的規定，我看不出來這有什麼不一樣。」、「牠看起來很乖啊，為何不讓牠上車？」、「狗比人乾淨多了好嗎！」

但也有人認為，列車長沒有錯，「畢竟狗狗的手腳都露出來，有可能影響其他乘客」、「都剪洞了，那裡像個袋子？」

有網友曾看過這隻狗坐過地鐵。(翻攝自 @sgtetc推特)

在 Instagram 查看這則貼文 BeastyFeast® | 🐶😺（@beastyfeast）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 25 日 上午 8:16 張貼

(中時電子報)