為了加強國中技藝教育、強化學生成就動機及興趣，桃園市教育局舉辦國中技藝競賽，今年有900多位選手爭取8職群15組的獎項，共計59所國中參與、129名選手同場競技，其中最亮眼的是鉗工競賽竟有女學生參加，挑戰大眾對鉗工組別的想像。

今年餐旅職群中餐組技藝競賽術科考題為「五彩炒肉片」，競賽選手必須在50分鐘內完成食材料理、烹調、工作檯清理作業，並呈現具備色、香、味之菜餚，才有機會脫穎而出。

育達高中中餐主廚專業教師劉子勛師傅表示，要做好中餐料理的秘訣，除了食材特性之掌握外，刀工技巧更是能讓食材保有原味之重點。因此今年的術科測試中，選手要選擇一款水花切片並入菜，表現刀工之重要性。

來自東興國中的中餐選手劉芷菁賽前遭受車禍受傷的打擊，讓她右手骨裂，造成無法正常施力，但為參賽，她在練習時仍不斷詢問師傅握刀的技巧及烹飪的重點，認真且仔細的看著師傅操作，她的堅持讓周遭的師長感動，而比賽當天她覺得自己學科考得非常棒，術科刀工、火侯都掌握得很好。

在多半只有男學生參加的鉗工競賽中，今年也有有2位來自迴龍國中的女同學李佳如和李國妮，她們表示會選擇鉗工這個項目是因為想挑戰自我，不受性別的限制。她們表示，一開始練習「銼、鋸」東西的時候，因施力點不對，每次練習完之後體力不支很氣餒，在老師指導與鼓勵下，她們不放棄，終於學會如何節省力氣來「銼」，克服體能上的限制。

桃園市政府教育局表示，鼓勵國中學校以多元方式推動技藝教育，提供學生豐富職業試探的機會，瞭解自己的興趣，及早做好生涯規畫。教育局樂見高中職校釋出專業師資、設備及環境與國中合作，以大手攜小手的方式，讓技藝教育課程品質獲得提升，打造展現長才的舞台，讓學生更有自信面對職業選擇。

(中時 )