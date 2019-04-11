在阿富汗的塔利班聲稱，他們在赫爾曼德省瓦許爾地區(Helmand Province Washir)地區擊落了一架美國空軍的B-52H轟炸機，造成所有機組人員死亡。阿富汗政府與美國空軍尚未說明此事。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，該說法來自敘利亞新聞網站Muraselon，塔利班武裝分子聲稱他們擊落了美國B-52重型轟炸機 。但是詳細情況、現場畫面還沒有公布。如果此事為真，將是21世紀美軍最大的軍事損失，上一次B-52被擊落是越戰期間。

Afghan Taliban Claims Downing of U.S. B-52H Heavy Bomber in Afghanistan

先不論塔利班有沒有擊落B-52，最近阿富汗塔利班對美軍的襲擊確實日益嚴重，他們以簡易爆炸裝置(IED,詭雷)在巴格拉姆空軍基地(Bagram AFB)炸死3名陸戰隊員，另有3人受傷。情報顯示塔利班的戰鬥力似乎日益增強，他們似乎取得了更先進的彈藥和複雜的戰術，而且夜戰能力也變強。

美國指責巴基斯坦、伊朗和俄羅斯在枱面下支持塔利班，儘管他們都否認對塔利班有任何支持。

B-52H同溫層堡壘式(Stratofortress)是轟炸機中的長青樹，雖說H型是「最先進的改良款」，但已是1961年問世的。B-52在許多方面被認為是「有史以來最強大的西方轟炸機」，有著極大的航程、極長的滯空時間、極大的載彈量，而且機體結構簡單、可靠，耐用，還有極低的維護要求。最近又迎來一次升級，安裝最先進的電子作戰系統，以提供更強的反制飛彈攻擊的生存能力。

這些因素都使塔利班擊落B-52一事受到質疑 ，因為要擊落B-52，至少要用飛彈，而且飛彈射程還不能短，還要直接擊中機身，或破壞多具發動機，塔利班是否有這樣的能力? 美國和阿富汗政府尚未對此事發表評論。

(中時電子報)