朱立倫10日晚間和全台各地的香客一同打地鋪。（朱辦提供）

前新北市長朱立倫參與大甲媽遶境的五天四夜「宗教文化行腳之旅」圓滿完成，朱立倫10日晚間夜宿教師研習團，和其他信徒在民宅打地鋪，談起彼此遶境的故事，朱立倫也有感而發。他說一路上，看著很多人牽著爸媽來走，讓他想起自己的母親，「媽媽生前很虔誠，很遺憾沒機會帶她來。」

大甲媽繞境進香10日晚間抵達嘉義縣新港鄉，駐駕新港奉天宮，朱立倫則夜宿在奉天宮前的教師研習團，和來自全台各地的香客一同打地鋪，聊起彼此與媽祖結緣的故事。朱立倫表示，這一趟路遇到許多人，有些人第一天遇到了、第五天又碰到，每個人都有一個願，但這個願，往往不是為了自己。

談起印象最深刻的事，朱立倫表示，有遇到民眾牽著九十幾歲父母也來走，長輩一步一步，走得相當緩慢，孩子就陪在一旁，相當孝順。讓他想起過世的母親，他說：「媽媽很虔誠，應該要帶她來走，可惜沒機會了。」

11日上午，朱立倫參加完媽祖祝壽大典後，並接受雲嘉廣播電台專訪，主持人一碰面就驚呼朱立倫曬得好黑，朱立倫笑著說：「走到腳痠、腰痛，但是心很歡喜！」他說，這次自己跟著走，有機會真的扛轎，發現轎子再肩膀上很沉重，朱立倫也感謝一路上大家的加油，他將帶著媽祖的祝福和民眾的鼓勵，繼續為台灣打拚。

(旺報 )