高中教師教學科目多元已成潮流，大溪至善高中一名國文教師鄒曼荻，因擁有日語以及甜點烘焙專業，在教國文之餘，也能開班授課教日語，在校方規畫下，未來還要戴上廚師帽教授日式甜點製作。鄒曼荻的「斜槓精神」，也希望影響學子們打開視野多方嘗試。

畢業於國立東華大學中國語文學系的鄒曼荻，因對語言學習有興趣，加上自己愛動手做料理，大學畢業後赴日進修，在「東京優雅製菓調理專門學校」學習麵包與甜點的烘焙，更考取「製菓衛生師」資格。

回想起在日本學習與工作的經驗，鄒曼荻笑說自己的日文就是在打工時的後磨練的，常常課本上學了不一定會，但是「客人一罵就馬上記起來了」，她鼓勵年輕人出國歷練，尤其打工是比學校更能磨到日文能力和生活經驗的場合。

多才多藝的鄒曼荻返台後於竹科各大廠擔任日語講師，甚至還出過日語學習書「初學日文的第一堂課」，後受聘於至善高中擔任國文專任教師，校方看中鄒曼荻的特殊經驗，在下個學年度新設的觀光事業科中教授日語。

觀光事業科主任潘御天表示，近年來至善高中與多所日本，高校交流互動頻繁，日前更接受「日本大學新聞社」國際事業部的越洋專訪，為了讓課程更多元創新，將以鄒曼荻的所學專業，結合餐旅類群相關課程和生活科技運用，規畫出「日式飲食文化」、「日式甜點實作」、「日本流行文化探索」等課程，培育更多觀光領域人才。

(中時 )