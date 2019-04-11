台北市議員王欣儀，前年6月以國民黨團名義發新聞稿指稱，有家長陳情指前台北市中山國中音樂老師蕭曉玲，曾是台灣民政府前州長，憂心她是「洪素珠們」會在課堂上講政治；蕭控告王欣儀涉嫌妨害名譽，案經台北地方法院審理後，雙方當庭和解，蕭曉玲撤回告訴，法官判決公訴不受理。

2016年6月9日，台灣民政府成員洪素珠，在臉書公布她在228紀念日採訪老榮民的影片，以挑釁口吻堵訪1位她認為是中國人的老榮民，引發議論。同年月14日，王欣儀在LINE群組發布市議會黨團新聞稿，題為「洪素珠們重回校園？蕭曉玲解聘案，藍籲市府尊重司法，勿以政治介入教育」，將蕭類比為洪素珠，內文提及有家長們陳情指出，蕭曉玲與辱罵榮民遭社會廣泛譴責的洪素珠，同屬台灣民政府成員，擔心蕭在課堂上複製偏頗的意識形態，對學童灌輸錯誤資訊造成不良影響。

蕭曉玲與人本教育基金會後來開記者會駁斥，並說加入後發現該組織是詐騙集團，她也被騙很多錢，隔年就退出，認為王欣儀錯誤類比，惡意貶損她的社會評價，控告王欣儀公然侮辱、加重誹謗。

北檢偵查後，去年4月將王欣儀提起公訴，案經北院審理近1年，王欣儀與蕭曉玲日前當庭達成和解，蕭撤回告訴，北院合議庭依法判王公訴不受理。

(中時 )