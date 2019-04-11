保德信青少年志工菁英獎13位同學得獎。（吳敏菁攝）

第19屆「保德信青少年志工菁英獎」全台有4000多位青少年志工報名甄選，彰化縣達德商工吳方庭、二林工商林家伃及員林家商許津銘等脫穎而出，榮獲全國僅30名的傑出志工獎；此外，彰化高中林嵩樵等10位同學獲得奉獻獎肯定；達德商工、彰化高商、精誠高中等也獲得服務教育楷模殊榮。

彰化縣長王惠美與保德信青少年基金會董事長黃大洲、董事吳國基，11日共同表揚獲獎學生和學校，讚許無私奉獻的大愛精神。

彰化縣長王惠美表示，4000多位志工角逐，3位來自彰化，還有10位同學得到奉獻獎，表現讓彰化人引以為傲，值得效法與學習。

保德信青少年基金會董事長黃大洲表示，辦理青少年志工菁英獎主要是提供一個平台給優秀的青少年朋友一個發光發熱的機會，讓同學分享背後成功感恩的故事，這次來自彰化的13位得獎同學，背後都有激勵人心的故事，每個故事都足以改變許多人的生命。

達德商工吳方庭，創立「幸福角落」社群網站，號召網友分享自己社區的美麗或被遺忘的髒亂角落，帶動民眾張貼打掃街區前後對照圖，一起成為環境的監督與維護者。

二林商工林家伃為哇哈哈志工團活動長，舉辦兒童營隊活動，帶領小朋友手做空氣砲、遙控車等實際體驗科學原理的奧妙，進而認識及喜愛科學。

員林家商許津銘國二開始擔任讀經班帶讀小老師，帶領學童理解論語、聖經等經典中並培育良善的品德，還籌辦以哈利波特為主題的4Q營隊，與夥伴共同幫助孩子從玩樂中學習IQ好智慧、EQ好個性、MQ好品行、SQ好人緣。

這些青年志工們，運用自身所學，能發揮專長，投入環境保護、偏鄉教育並結合在地文化進行創意服務，種下服務學習的種子，實踐社會關懷。

(中時 )