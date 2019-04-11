國際期刊研究交通空汙二氧化氮（nitrogen dioxide，NO2）與兒童氣喘的關係，以每10萬人病例數來看，台灣排名高達第4名，顯示空汙問題嚴重。環團表示，交通空汙與民眾生活息息相關，但國內交通空品測站比例低，監測的都「不是一般人呼吸的空氣」，政府對市區車輛始終不敢鐵腕管制，根本無心改善交通空品。

南部反空汙大聯盟總召集人陳椒華表示，NO2主要來自於使用柴油的大型車輛，台灣人口密集、交通量大，暴露風險就高，法國已訂定2040年禁售柴油車，以此促進產業轉型，台灣也應訂出逐年改善比例，淘汰柴油車輛。

她指出，政府鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統，但中南部大眾運輸不便利，民眾上下班改搭捷運也只是減少小汽車上路，對大型車輛減量效果不足，政府應提高補助民間購置電動車輛的獎勵額度，促進淘汰柴油車。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民則指出，台灣民眾生活環境鄰近交通要道，但空品測站卻常設在公園、校園之中，全國77測站中交通測站僅6站，不到1成，相較於東京都交通測站佔4成，香港16測站中交通側站也有3站，台灣監測的根本不是一般人呼吸的空氣。

台健空盟研究員許心欣也說，政府一直說交通空汙高於產業空汙，但英國、新加坡能以收塞車稅（費）方式改善交通空汙，巴黎也對車輛進入市區分級管理，反觀台灣「空品淨區」只敢設置在阿里山、台中港等車輛本不多的地方，對市區日漸增多的車輛卻始終拿不出管制辦法，根本無心改善交通空品。

環保署空保處處長吳盛忠表示，台灣2013年至2018年NO2平均濃度為11.5 ppb，遠低於WHO建議值21ppb，空品其實不差，但因台灣氣喘確診率高，使得在該研究中排名高；此外，政府推動電動車政策，目前電動巴士最高一台約1200萬元左右，環保署補助每輛150萬元，交通部每輛最高額補助亦可到500萬元，應可為車主節省約一半購車成本。

(中時 )