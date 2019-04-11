梅鶴山莊於清末時期1869年興建完成，迄今超過百年歷史。（邱立雅攝）

梅鶴山莊於清末時期1869年興建完成，迄今超過百年歷史，該建物記錄了大溪當地開發歷史，市府積極推動梅鶴山莊修復及活化工程，第一期工程已於2016年完工，第二、三期工程11日開工，未來將串聯附近古宅、古道、兩蔣文化園區等，將大溪老城區文化觀光能量向外推展。

林家先祖林登雲在清末時擔任大嵙崁租館管事，負責當地土地管理，興建梅鶴山莊時，以古人林和靖「梅妻鶴子」的典故命名，展現喜愛大溪田園生活的心境。市長鄭文燦指出，梅鶴山莊建築物超過百年歷史，許多設計充滿巧思，例如石頭窗、二落四護龍、彩繪及木雕裝飾等，具有傳統美感，同時也見證地方發展史，更在2004年登錄為桃園市歷史建築。

梅鶴山莊多年來容納大家族人員居住使用，於左右側外護龍、部分天井等空間增建居室，並變更局部建築物結構牆體，屋面因年久滲水，屋桁白蟻蟲蝕嚴重，加以牆面崩塌等等問題，在登陸歷史建築之後於2016年完成第一期修復工程，市府去年爭取中央補助，共計7029萬元經費將進行二、三期修復工程，預計在2021年8月完工。

鄭文燦表示，第二、三期工程預計修復左右內外護龍，採原貌復原方式施作，同時請大溪木藝生態博物館及學者專家進行文史調查，確定未來建築活化策略。此外，梅鶴山莊周邊有豐富景點，包括慈湖、頭寮、內柵等，簡送德古宅也正在修復中，大溪有歷史、有故事、有記憶、有文化，市府積極保留古老的建築物，並與地方觀光景點串聯，奠定未來發展大溪學的重要基礎。

(中時 )