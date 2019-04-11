林芊妤自爆老爸曾想帶她驗身。(影片自19:16開始)

香港女模林芊妤（Coffee）擁有34D火辣身材，擁有「港版瑤瑤」封號，而作風大膽的她，日前更在節目上吐驚人言論，稱她從小家教甚嚴，讀書時期只能偷偷背著老爸交男朋友，但她卻死守最後一道處女防線，就怕被老爸拖去驗身。

林芊妤2014年被港媒直擊與達利國際集團未來接班人林知譽走進商場一處殘障廁所內，待了長達30分鐘之久，期間更可聽到她發出令人臉紅心跳的呻吟聲。但她事後就落淚澄清，稱兩人只有接吻沒有其他行為，強調呻吟聲僅是「自然反應」。

林芊妤堅強走過「廁所門」之後，2018年5月宣布嫁給交往3年的銀行高層男友翟志榮。而升格當人妻的她，依舊不改豪放尺度，日前在節目《晚吹：女學生‧吹水班》自爆從小家教嚴格，讀書時期只能偷偷與男友交往，不敢讓父親知道。

主持人接著犀利提問林芊妤有穿著校服「炒飯」嗎？林芊妤回應就令人大吃一驚，因為她表示絕對沒有穿校服與人發生性關係，「因為當時怕爸爸要我驗身。」坦言老爸當時擔心她不是處女，一度想報警帶她驗身，所以讓她不敢偷嘗禁果。

(中時電子報)