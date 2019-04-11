北市警消11日晚間6時許獲報，莒光路112巷1棟民宅火起，消防人員緊急到場，在20分鐘內控制火勢，並將1名50多歲男子送醫，經救治後發現男子腿部有二度灼傷，但經急救後目前暫無大礙。

消防局傍晚獲報，出動消防車21輛、救護車3輛、人員70名前往搶救，並將傷者送醫，警消在火勢撲滅後進入1樓勘驗，初步懷疑是老舊燈具引發瓦斯漏氣，連帶釀成火警意外，確切原因正由火調人員進一步釐清中。

(中時 )