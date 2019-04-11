北市莒光路火警 疑瓦斯外洩1人傷 19:282019/04/11 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市莒光路傍晚發生民宅火警，1人燒傷送醫。（陳鴻偉翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消11日晚間6時許獲報，莒光路112巷1棟民宅火起，消防人員緊急到場，在20分鐘內控制火勢，並將1名50多歲男子送醫，經救治後發現男子腿部有二度灼傷，但經急救後目前暫無大礙。 消防局傍晚獲報，出動消防車21輛、救護車3輛、人員70名前往搶救，並將傷者送醫，警消在火勢撲滅後進入1樓勘驗，初步懷疑是老舊燈具引發瓦斯漏氣，連帶釀成火警意外，確切原因正由火調人員進一步釐清中。 (中時 ) #瓦斯 #莒光路 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘆竹區1天2起瓦斯外洩 所幸虛驚一場 15:132019/04/10 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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