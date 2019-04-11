另有4人則來自印尼的國立印尼教育大學，他們將在金大進行為期5個月的學習與實習計畫。（金大提供）

國立金門大學往國際化目標大步邁進，今（10日）透過教育部「優秀外國青年來台蹲點計畫」徵選的越南籍與印尼籍8名學生正式報到。校長陳建民率同一級主管歡迎新同學加入，也開心接受同學們贈送的國旗和紀念品。

陳建民表示，金大全力推動國際生就讀方案，除提供外籍生許多獎補助外，也積極與各國大學、高中結盟和簽訂合作備忘錄，其中包括學生和教師交換、課程合作、師長互訪與交流等項目。

陳建民指出，目前金大已有數百名僑生與境外生，分別來自大陸、香港、澳門、馬來西亞、印尼、阿根廷等國家和地區，希望金大學習環境更加多元化，並提升學生異地學習和國際移動的能力。

國際長顏郁芳也表示，此次透過「優秀外國青年來台蹲點計畫」來到的外籍學生有4人來自越南的芹苴大學與安江大學，另有4人則來自印尼的國立印尼教育大學。這8名國際生將在金大進行為期5個月的學習與實習計畫，期間除參與華語文課程學習之外，也會針對商業、觀光的課程進行研讀，並安排至昇恆昌金湖廣場實習。

同時 校方也將安排文化體驗活動，由本地生帶領國際生走訪金門，讓來自海外的學生認識金門之外，也可替金門進行國際宣傳。

金大為幫助同學在課業學習和生活適應，也將提供「學伴」協助他們，期待透過此項計畫的執行，未來能吸引這批國際生申請就讀碩士學位，繼續在金門「留學」深造。

多位同學則表示，她們對金大的第一印象好極 了，對優美的校園環境和、宿舍安排都感到很滿意，希望很快將在金大的學習經驗和心得，分享給在越南及印尼的家人、同學和朋友。

(中時 )