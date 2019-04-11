環保署今（11）日舉行專案小組會議，審查高雄捷運岡山路竹延伸線，這件開發案在高雄市長韓國瑜上任後，被其視為應該優先通過的交通建設。不過環評委員認為沿途大都與鐵公路重疊、效益低，建議進入二階環評。不過會議主席王文誠也提醒高捷，如主動縮短路線，取消爭議較大的最後兩個路段，還有可能在環評大會過關，否則應會進入冗長的二階環評。

這條路線規劃已久，環委疑問也不少，光是專案小組就審了4次。由於高雄市長韓國瑜上任後，數度向中央表達市民對捷運延伸的期盼，希望已納入前瞻計畫的岡山路竹線加速推動，今天高捷工程局長范揚材親自帶隊向環評會叩關。

環委王文誠表示，這條捷運延伸線看不出太多效益與誘因，報告多半是描述性，且依據研究，興建捷運未必能帶動沿線的工商業發展。

另一環委李克聰則說，對於這條路線的各項效益他一直很懷疑，目前也還有很多不確定性。雖然這條路線已被列入前瞻計劃，但當前國家財政困難，資源不應被浪費。他很擔心完成後變成蚊子捷運，又破壞了原有的環境。

今天也有幾位居民代表出席，並發言反對捷運往北延伸。一位地方人士直指開發單位提供的數據騙人，平常公車都沒人搭，以後怎會有人光顧捷運？高雄已負債3千餘億元，這條捷運中央只補助一半經費，不應再變成另一個錢坑。

環委在閉門會議中提到，此案已在專案小組討論4次，必須做出決定送環評大會確認，建議進入二階環評再審。但若高捷自願縮短路線，取消RK7、RK8兩段，只剩RK2到RK6路段，應有機會逆轉過關，但這必須高捷主動修改計劃。如果仍堅持RK2到RK8全部路線，到了環評大會就可能確定進入二階環評，曠日廢時。

(中時 )