第72屆坎城影展下月14日登場，根據外媒《Variety》披露，導演吉姆賈木許（Jim Jarmusch）的恐怖喜劇片《逝者未亡》（The Dead Don’t Die，暫譯）將替影展揭開序幕。這是賈木許繼吸血鬼為主軸的愛情電影《噬血戀人》後，以活屍為題再度挑戰超現實題材。
賈木許與坎城影展淵源深厚，《逝者未亡》不僅擔當開幕片也入選主競賽。其實賈木許只要有作品必入圍坎城，像是2016年的《派特森》，2013年《噬血戀人》都曾入圍主競賽，2005年的《愛情，不用尋找》更抱回評審團獎，他自己則於2008年獲頒會外賽導演雙周金馬車終身成就獎。
《逝者未亡》由賈木許撰寫劇本，卡司包括亞當崔佛（Adam Driver）、比爾莫瑞（Bill Murray）、賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）與蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），卡司相當有看頭。故事描述喪屍突然甦醒攻擊小鎮居民，飾演員警的亞當崔佛與比爾莫瑞展開救援行動。本屆評審團主席為墨西哥導演阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）。
(中時 )
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