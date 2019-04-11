范冰冰去年因逃稅案挨罰約40億台幣，沈寂近1年終於踏上復出之路。近來先被目擊出席造型師好友的美容院開幕儀式，接著發文透露「最近一切都好」，近日還有陸媒直擊她深夜和穿著西裝的男子開會到凌晨。11日就連外媒也證實，她確定演出好萊塢電影《355》，且今年開拍。

根據外媒《Variety》報導，由潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）、露琵塔妮詠歐（Lupita Nyong’o）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）等人主演的《355》今年確定動工。

《355》號稱女版《007》，網羅中、美、法、西班牙、肯亞5個國籍的女演員，先前導演賽門金柏格（Simon Kinberg）受訪就證實「范冰冰依然會出演」，目前還在挑選男演員跟潤飾劇本的階段，他說：「這是一部很不一樣的特工片，主演們都很有興趣，承諾要演這部電影。」

(中時 )