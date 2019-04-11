中國大陸國家博物館去年2月出借兵馬俑到美國費城佛蘭克林科博館展覽，展期中，美國男子邁克爾·羅哈納（Michael Rohana）竟掰斷兵馬俑大拇指帶回家作紀念。羅哈納在審判中坦承犯行，但稱當時喝醉並無竊盜之意。中方仍堅決提告討公道，法院將在下月重啟審判，一旦盜竊罪名成立，羅哈納恐面臨最長20年刑期。

(中時電子報)