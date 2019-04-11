弄斷兵馬俑大拇指 老美恐坐牢20年 19:442019/04/11 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 兵馬俑到美國費城佛蘭克林科博館展覽時被掰斷大拇指。(圖/環球網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸國家博物館去年2月出借兵馬俑到美國費城佛蘭克林科博館展覽，展期中，美國男子邁克爾·羅哈納（Michael Rohana）竟掰斷兵馬俑大拇指帶回家作紀念。羅哈納在審判中坦承犯行，但稱當時喝醉並無竊盜之意。中方仍堅決提告討公道，法院將在下月重啟審判，一旦盜竊罪名成立，羅哈納恐面臨最長20年刑期。 (中時電子報) #兵馬俑 #審判 #美國 #拇指 #竊盜 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》川普暫擱對台軍售！隨時可收回 美國的善意不可靠 04:102019/04/07 兩岸 誇稱美軍駐台 民進黨作繭自縛 04:102019/04/08 兩岸 中美談判再生波？美對中國太陽能電池片發起337調查 19:322019/04/08 兩岸 美民意不關心 護台是過分樂觀假設 04:092019/04/09 兩岸 美民意不關心 護台恐過分樂觀 04:102019/04/09 兩岸 美防務專家：美海警船穿越台海 北京惱火 13:372019/04/09 兩岸 歐想比照美國 大陸恐難讓步 04:092019/04/10 兩岸 美海警船穿越台海 北京惱火 04:092019/04/10 兩岸 林郁方：美國的國家利益不會與我們完全吻合 13:092019/04/10 兩岸 2020美國挺誰？黃暐瀚一張圖大解密 10:162019/04/11 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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