王力宏的電影成績再添一筆，替英語版的好萊塢動畫《醜娃娃大冒險》配音。（資料照片）

王力宏替紅色蝙蝠配音。（IMDB）

擁有眾多粉絲的暢銷絨毛玩偶「醜娃娃」終於登上大螢幕，首部音樂動畫電影《醜娃娃大冒險》吸引一票重量級歌星配音，包括華語天王王力宏都助陣，在片中賣萌化「聲」紅色小蝙蝠。王力宏透過官網表示：「我很高興以『幸運蝙蝠』的角色加入這部電影，今年5月，醜娃娃將向世界展示他們的成就。」

電影還有葛萊美星光天后凱莉克萊森（Kelly Clarkson）、偶像團體「強納斯兄弟」的尼克強納斯（Nick Jonas）、《關鍵少數》演歌雙棲才女賈奈兒夢內（Janelle Monae）等知名歌手助陣，一起獻唱飆歌。凱莉克萊森在片中聲飾主角粉紅娃娃「莫西」並演唱多首歌曲，她表示會加入配音是因為非常認同電影表達的想法，「現在網路發達，每個人都被放大檢視、被期待呈現最完美的樣子，這是很可笑的。」她認為每個人和別人不同的地方，才是最酷的地方，認為：「這部電影就是在告訴我們，去接受自己的不完美。」

電影描述一群天生不完美卻樂觀勇敢的娃娃們，為了進入人類世界找到心愛的主人，來到完美學園接受考驗。完美學園裡只有「完美」才值得被愛，醜娃娃因為外表而受到挑戰，為了找尋自我，他們決定推翻「完美」標準。在電影5月17日在台上映。

(中時 )