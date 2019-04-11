陶晶瑩新代言。（崝凱創意提供）

陶晶瑩11日出席氣密窗代言活動，表示自己正著手寫科幻小說，已寫了3萬字，內容會有「18禁」，國一的女兒荳荳會帶著同學開她電腦偷看小說進度，於是她只要寫到「擁吻」等文字，先用代號取代，不敢寫得太露骨，「我在想是不是應該要換密碼。」

她說，現在時間較多，除了陪孩子，平時出門也會帶著電腦，隨時隨地寫小說，初步定名為《主婦三部曲》，預計今年推出，故事以感情、性關係、外遇為主軸，「關心主婦們曾有的夢想，有帶入一些我的生活」。她已請認識的導演、製片看過部分內容。

她解釋，有寫書發想是因為近年對於AI人工智慧議題很有興趣，「看到報導說現在社會『性蕭條』又『草食男』，大家『性』趣缺缺，未來人類的伴侶都可能是AI」。有次在峇里島度假，啟發故事靈感，她講給4個小孩聽，他們聽得入神，促使她著手開始寫。

她說，女兒荳荳目前對男女之情無感，一心只有籃球，偶像也只迷NBA球員，沒有喜歡的男生，不過女兒開始叛逆，讓她覺得心酸，女兒頂嘴時，她不會暴怒，反而會平靜的說「我的忍耐到了極限，下次不要再這樣」。今年是否主持三金？她表示還沒收到邀約，不過看到蕭敬騰在音樂選秀節目表現，笑說：「老蕭超努力，我覺得自己快被幹掉，我還跟老蕭說：『你也太積極了』。」

(中時 )