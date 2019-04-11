環保署副署長沈志修(右)，與麥當勞供應鏈管理副總裁林麗文(左)，體驗「冷飲直接喝」計畫。（品牌提供）

台灣麥當勞今（11日）宣布減塑行動再新計畫，即起門市冷飲類商品，如可樂、雪碧等，陸續將不供應塑膠吸管，並更換新式杯蓋，讓消費者如喝熱飲般「直接喝」；若真的有需要吸管，才會供應紙吸管，希望減少塑膠製品的使用。

麥當勞宣布，將自（明）4月12日起逐步推行「冷飲直接喝」計畫，餐廳櫃檯不再主動提供吸管；預訂在4月22日世界地球日起，台北市75家餐廳也同步實施，今年6月底前，全台近400家麥當勞要全面推行。呼籲消費者透過改變飲用習慣，減輕環境負擔。

環保署副署長沈志修表示，依聯合國統計，估計2050年，海洋裡塑膠將與魚類一樣多，故環保署於去年（107年）起預告公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食業者等管制對象，內用不得提供一次用塑膠吸管，引導消費者改變習慣，及促使業者提供較環保的替代措施。

麥當勞供應鏈管理部資深協理林士文表示，此方案已經過1年多的規劃才上路，算是在全球麥當勞中率先去執行的，也有跟國外總部進行多次溝通，更投入大量成本去更換新式杯蓋，平均每杯可減少16％的塑膠用量，經過人體工學設計，方便消費者就口飲用。若真的特別需要吸管的消費者，也可以索取「紙吸管」，但還是希望漸漸轉變民眾飲用習慣。

(中時 )