HANGISI鞋款除了經典緞面，也有牛仔布款式。HANGISI高跟鞋4萬2800元。（Manolo Blahnik提供）

多肉植物「龍舌蘭」鋸齒狀的線條搭配鮮豔色調，打造出AGAVRIAFLAT平底涼鞋，3萬2800元。（Manolo Blahnik提供）

別墅內的豪華建材與寶石，變成NEDDA平底涼鞋的設計，4萬8800元。（Manolo Blahnik提供）

春夏首次發表的CUSI鞋跟，鞋跟使用上下兩個不同模具組合。CCIOLO穆勒跟鞋3萬4800元。（Manolo Blahnik提供）

巴黎童趣蝴蝶結是夏季新品元素，DRAUGALA低跟鞋3萬4800元。（Manolo Blahnik提供）

只要是《慾望城市》粉絲，一定知道在電影版中大人物向凱莉求婚時，拿出來的不是鑽戒，是Manolo Blahnik的皇家寶藍色鑽飾高跟鞋！除了凱莉的HANGISI鞋款，2019春夏有更多活潑款式，11日名媛李晶晶就親赴微風南山旗艦店替新品站台，一身蛇紋風衣與運動小可愛露蠻腰，以時髦紐約造型分享她跟Manolo Blahnik的故事。

曾在紐約擔任女鞋創意總監的李晶晶，跟許多女生一樣，看到《慾望城市》裡的凱莉穿著Manolo Blahnik從此難以忘懷，後來她到紐約工作，存了6個月薪水終於買下第一雙Manolo Blahnik高跟鞋，她記憶猶新：「是瑪莉珍款式，Manolo Blahnik的鞋子很好穿，在平衡與比例上拿捏非常好。」愛穿高跟鞋的她不知不覺影響8歲女兒，不只會偷穿她的鞋子，還吵著要買自己的高跟鞋，「去年暑假去美國幫她買了一雙讓她在鋼琴演奏會穿，她很寶貝那雙鞋，一直拜託我給她多穿幾次。」

今年春夏Mr. Blahnik從20世紀最具影響力的雕塑家Constantin Brancusi作品找靈感，首次發表「CUSI」鞋跟，上下使用兩個不同模具組合，充滿建築雕塑感。另外義大利建築師 Giuseppe Roberto Martinenghi的現代主義，豪華別墅內的建材與寶石都能化成涼鞋與高跟鞋款。熱愛植物的Mr. Blahnik也把從小生長地拉帕爾瑪島上常見的多肉植物「龍舌蘭」納入設計，鋸齒狀線條搭配飽和鮮豔的色調，打造出多款涼鞋。

(中時 )