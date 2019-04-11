(20:35更新，補充球員賽後說法)第14季WSBL季後賽今天進入第2天，台元與台電的季軍戰，第3節台元曾靠一波11：2攻勢拉出雙位數領先，不過該節尾聲台電也回應一波12：4高潮縮小差距，決勝節戰況更加白熱化，台電曾追到43：44僅落後一分，可惜有6罰沒能把握而錯失追平、甚至超前的機會，最終台元有驚無險地以58：53擊退台電，台元在3戰2勝制的季軍戰以2連勝收下季軍。

例行賽才先發3場的台元34歲老鳥蔡佩真，繼昨天之後今天再度先發掛帥，個人貢獻15分、10籃板「雙十」，外帶3抄截、2阻攻，替補出賽的38歲隊友劉君儀則挹注全隊最高的20分，並抓下8籃板。

賽後劉君儀表示：「真的明天不想再來了，今天當然不能被台電追回一勝，讓她們打出士氣後，第3戰就會很難打。這場比賽上場超過24分鐘應該是我本季新高，也在這一場用我的『洪荒之力』拚了。」

台元今天可說是靠老將帶著年輕球員往前衝，不只劉君儀、蔡佩真，34歲的陳萓峰也是出賽逾24分鐘，她更開玩笑說：「我打球20年來第一次打季軍戰，很緊張啊！」劉君則爆料：「我跟隊上幾位後輩年紀差超過一輪，場上很多時候要一再提醒戰術，私下我跟她們的興趣也不太一樣，相處之後我才知道『吃雞』等遊戲用語。」

台電是第12季季軍，不過第13和第14季一勝難求，這兩季例行賽加季後賽吞下37連敗，今天季軍戰表現不錯的游楷樂在第4節剩1分31秒時受傷，被隊友揹出場外，全隊此役以林芷安14分最高，賴欣妤贊助11分。

台電教頭林紀妏指出，球隊近兩季未能在勝場有所收穫，身為教練她難辭其咎，但一直在找尋讓球隊更完整的拚圖，本季也看到球員的成長，以及展現出來的拚勁，讓她相當感動，「我們從每場輸2、30分，到分差越來越小，今天也打出翻盤可能，接下來希望透過選秀補強戰力，放眼下個球季。」

(中時電子報)