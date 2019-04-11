歷年黑面琵鷺族群趨勢變化。（中華鳥會提供）

「2019黑面琵鷺全球同步普查」結果出爐，全球黑面琵鷺族群總數共達4463隻，正式突破4000大關！中華民國野鳥學會表示，台灣擁有全球超過半數的黑面琵鷺度冬族群，今年調查到2407隻，相較去年2195隻明顯增加，但仍少於2017年的2601隻，族群成長趨緩，黑琵保育工作仍需持續關心。

中華鳥會表示，黑面琵鷺為遷徙性候鳥，國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅皮書列為瀕危（Endangered）等級，1980年代數量曾經不到300隻；為了解黑面琵鷺在全球的族群動態，「黑面琵鷺全球同步普查」固定於每年1月份的冬季展開，範圍涵蓋日本、韓國、大陸、台灣、澳門、香港、泰國、柬埔寨、菲律賓等地。

台灣是黑面琵鷺最主要的度冬區，每年由中華鳥會負責執行及聯繫各縣市鳥友協助調查工作，今年普查在1月26日至27日期間調查完畢，全球共計錄到 4463 隻，台灣調查到2407隻，占全球總數53.9％。

中華鳥會指出，台南、嘉義及高雄是黑面琵鷺在台灣最主要的度冬區，今年統計以台南1572隻（65.3％）數量最多，主要集中於七股、四草地區；嘉義有488隻（20.3％），集中於布袋和鰲鼓濕地；高雄有245隻（10.2％），主要分布於茄萣、永安濕地及高屏溪口。另，雲林、金門、宜蘭也有穩定的小族群，數量介於20至50多隻。

台灣黑面琵鷺數量以2017年的2601隻最多，相較於全球族群仍在成長，台灣族群成長似乎進入趨緩期，是否因棲地遇到瓶頸，仍需持續關注。

中華鳥會表示，近年來東亞地區許多種類水鳥皆呈現族群下降趨勢，又以遷徙路徑上的棲地消失及劣化為主要原因，黑面琵鷺在台棲地也面臨到不小的開發壓力，例如茄萣濕地的1-4號道路開發、永安濕地的興達電廠擴建、嘉義布袋與台南七股太陽能光電鋪設的選址問題等。

中華鳥會呼籲，黑面琵鷺數量增長固然是喜事，但切莫因此懈怠而忽視棲地保育，否則長年經營的保育成果可能因此功敗垂成。

(中時 )