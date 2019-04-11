火腿今天作客對戰軟銀，王柏融擔任先發第五棒，鎮守左外野。面對投手武田翔太，王柏融前3打席只有1支內野安打，8局上面對軟銀後援投手甲斐野央，打出深遠射牆的中外野安打，差一點就過牆形成日職首轟。

此戰火腿派出左投加藤貴之先發，迎戰曾入選經典賽日本國家位的軟銀明星先發投手武田翔太，前3局雙方都戰成平手，但第4局軟銀內川聖一敲內野安打敲出內野安打，戴斯潘敲再敲強勁內野安打，同時火腿二壘手發生失誤，讓軟銀跑者一舉攻下二、三壘，接著川島慶三獲得保送，讓軟銀攻佔滿壘。

接著上林誠知及甲斐拓也各敲一支帶有2分打點的安打，率先攻得4分領先，同時也把火腿先發投手加藤貴之打下場。火腿派出西村天裕上場後援，但軟銀不放過大好機會，釜元豪再敲深遠的三壘安打，帶有1分打點，在此半局一舉攻得5分領先奠定勝基。

7局上半火腿展開反攻，渡邊諒與中島卓也擊出安打幫助火腿破蛋，西川遙輝與近藤健介適時安打再打回分數，追成2比5落後軟銀。

8局上軟銀換甲斐野央登板，第2球就被王柏融一棒揮擊到中外野全壘打牆上，可惜球沒過牆又在彈回場內，形成一支深遠的二壘安打，大王的日職首轟還要再等等。之後火腿上場的3名打者無法將王柏融推進，可惜留下二壘殘壘。

最終火腿以2比5落敗，這次三連戰火腿以1勝1敗1和作收，王柏融本場比賽4打數2安打，打擊率升至0.298。

(中時電子報)