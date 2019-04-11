據美國之音報導，美國財政部長穆努欽當地時間10日表示，美陸雙方已基本確定一個機制來執行任何達成的貿易協議，但談判仍有問題需要解決，美陸貿易協定不必在人為設定的最後期限前達成。

穆努欽告訴CNBC，美陸談判沒有人為設定的最後期限。美國總統川普上周表示，與大陸的貿易協定有望在四周內達成。自從今年早些時候開始談論結束貿易戰以來，日期一延再延。

大陸政府做出的一些改革承諾已經基本確定，但仍需解決大陸兌現其承諾的執行機制，以及如何處理雙方已加征的關稅。

穆努欽表示，雙方基本確定了一個機制來執行任何達成的貿易協議，「我們在執行機制上基本達成了一致，我們同意雙方將設立執行機構，處理正在進行的事務。」他說，「我們真正關注的是文件的執行。」

穆努欽拒絕評論美國是否將利用關稅作為執法工具。川普此前表示，即使兩國達成協定，他的政府對2500億美元中國商品徵收的關稅仍將保持。作為協議的一部分，大陸一直在推動取消加征的關稅。

穆努欽還表示，週二晚間與大陸副總理劉鶴的通話「富有成效」，但仍有問題需要解決，「我們昨晚很晚才睡，第二天早上還有一個電話……我們仍然有一些重要的問題需要解決，但是雙方都在為達成這項協定而努力。」他表示，如果能夠達成協議，將是美國和中國在過去40年經濟關係中最重大的變化。

世界最大兩個經濟體正試圖達成一項長期貿易協定。陸美兩國去年對從對方進口的大量商品加征關稅，給兩國造成數以十億美元計的損失，還擾亂了製造業和供應鏈。

美國官員正在敦促大陸進行改革，以解決美國長期以來對行業補貼、技術轉移和知識產權保護的關切。

(中時 )