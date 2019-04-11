新北市警察局在北宜公路19.1至23.1公里處實施區間測速，於4月1日正式上路。（葉書宏翻攝）

新北市警察局在北宜公路19.1至23.1公里處實施區間測速，於4月1日正式上路。（葉書宏翻攝）

新北市警察局在北宜公路19.1至23.1公里處實施區間測速，於4月1日正式上路。（葉書宏翻攝）

新北市警察局在北宜公路19.1至23.1公里處實施區間測速，於4月1日正式上路。（葉書宏翻攝）

北宜公路自2016年至2018年共計發生交通事故達2003件，尤其在2016年清明連假期間在北宜公路 20.5公里處 3 日內連續發生 2 件死亡交通事故、2017 年清明連假期間在北宜公路 34.1公理與 34.2公里處1日內發生2起死亡事故。

為有效防範交通事故發生，新北警延續萬里隧道區間測速科技執法的成效，於 2018年在北宜公路19至23.1公里建置區間平均速率科技執法設備，並自今年 4月1日起正式執法，針對行車速率超過 60 公里之違規車輛優先取締。

為使駕駛人知悉執法訊息。

經統計4月1日至7日行車資料，行車速率超過60公里之車輛數計有68 輛，違規比率由宣導前10.73％下降至 0.24％，降幅達 97.8％；交通事故方面，清明連假期間在執法路段未發生交通事故，而宣導期間（2019年2月至3 月）測速區段內月平均事故數計 2 件，與宣導前（2018年1月至2019年1 月）月平均事故數 3.46 件相較下降 42.2％，顯見絕大多數用路人已能夠依速限穩定行駛，也使道路安全性更加提升。

另分析4月1日至 7 日 68 輛超速違規之車種，汽車有 16 輛，占23.53％，機車有52輛，占76.47％，顯示北宜公路機車較容易超速行駛；另外，在4月1日至3日平日期間3 只有4輛違規、占5.88％。而清明連假4天違規車輛有 64輛、占94.12％％。

警方表示，平均每日 16 輛，假日違規率較平日高，顯示部分外來車輛尚不了解北宜公路已實施區間測速執法，請駕駛人行經北宜公路注意道路速限 及區間測速執法標誌牌面訊息，以免受罰。

警方強調，此作法雖無明確的違規情形，但對於自身與他人的安全毫無助益，也不會更早通過測速區段，呼籲於速限範圍穩定行駛即可兼顧通行效率與安全，另警方亦會在測速路段不定時實施活動式測速照相取締超速，防制駕駛人投機心理，仍請各位駕駛人在北宜公路依速限穩定行駛，不讓憾事再次發生。

(中時 )