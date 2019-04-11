11日大陸商務部舉行的例行新聞發佈會上，針對美國商務部提出將30多家中資企業和學校列入未經驗證名單，呼籲美國企業跟他們做生意的時候要小心。對此，大陸商務部新聞發言人高峰表示，中方敦促美方本著互信互利的原則，儘快糾正錯誤做法，將有關企業移出名單，便利和促進雙方企業開展正常的貿易與合作。

高峰表示，注意到美方的有關動向，美國商務部剛將多家中國企業列入未經驗證的最終用戶名單，對中國企業聲譽造成不良影響，對企業正常貿易造成障礙。中方反對美方泛化國家安全概念，動輒濫用出口管制措施，干涉限制企業開展正常的國際貿易與合作。

在中美貿易談判正朝着終點奔跑之際，美國《聯邦公報》10日發出通告，將37間大陸企業及學校列入一個有「未經驗證實體」的危險（red flag）名單，籲美國公司在跟他們做生意時要小心。這個名單在今（11）日生效。

數間上榜的大陸機構，則專門從事精密光學、電子、機床或航空等業務。它們包括北京的中國人民大學、上海的同濟大學、廣州的廣東工業大學以及2間設於西安的學校。被列入名單的陸企業則包括愛信（南通）汽車技術中心有限公司；有研發國防科技的中國科學院長春應用化學研究所，以及已獲高端屏幕技術專利的北京八億時空液晶科技股份有限公司。

(旺報 )