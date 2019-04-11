民進黨立委黨內初選作業即將展開，宜蘭縣黨部評議委員會召集人吳和信及多位評議委員，11日晚間經討論後一致同意，隨後發出聯合聲明，除要求候選人及助選團隊，不得有違紀、賄選、暴力及攻訐民進黨與同志等行為，另外，黨工亦不得介入及參與任何一方的競選活動，違反者，評委會將依黨紀規範辦理，候選人則立即祭出最嚴厲的處分。

明年立委選戰，民進黨宜蘭縣共有前副縣長黃適超、請假中的縣黨部主委黃建財、以及尋求連任的立委陳歐珀等3人登記立委黨內初選，3人各有優勢，競爭相當激烈。

宜蘭縣黨部評委會召集人吳和信及多位評議委員在11日經討論後無異議通過，並發表3點聯合聲明：

一、立法委員黨內初選登記候選人及其助選團隊，於初選期間應恪遵不違紀、不賄選、不施暴力及不攻訐民進黨或同黨同志之行為。若有違反，經檢舉後查證屬實，評委會將依黨紀規範辦理。

二、宜蘭縣黨部之工作人員（黨工）必須嚴守並秉持行政中立，不介入也不參與任一方登記初選候選人之相關競選活動，包含參加會議、發送文宣品或為其站台助講、助選等行為，若有違反者，經查證屬實者，評委會即依黨紀規範辦理。

三、此刻民進黨內的團結極為重要，已沒有分裂的本錢，黨內初選結束後，黨內同志務必尊重初選結果，維持風度，樹立宜蘭民主之典範。

評委會召集人吳和信強調，違反聯合聲明內容者，一經確定，黨工人員將立即逐出黨部或是停薪、參與立委初選的候選人將受到最嚴厲的處分。

(中時 )