男星卞慶華、陳廷軒、吳承洋、徐鈞浩在即將上檔的BL劇《圈套》演對手戲飾演兩對高顏值情侶，其中卞慶華、陳廷軒兩人在劇中「激戰」，從客廳大戰到廚房，甚至戲外一起泡溫泉坦誠相見，緊張又害羞。
《圈套》副CP卞慶華與陳廷軒，兩人在戲中互相撩對方，卞慶華也在今（11）日的首映記者會表示，「當時知道有床戲時，只想著要好好維持身材，就開始不吃飯，直到殺青前才拍了露出肌肉的大尺度床戲。」兩人都是第一次拍吻戲及床戲，獻給對方第一次的感覺，也讓兩人更親近，甚至還在拍戲期間一起全裸泡溫泉洗澡，感情十分要好。
主CP徐鈞浩與吳承洋則是每天擁抱強調更加激烈，吳承洋表示：「有場床戲是很緊繃刺激的，我需要很粗暴、情緒很大，演完很累但很謝謝對方。」對手徐鈞浩也說：「他對我很大力，粗暴對待，心裡只有『完了』的感覺。」他們也強調這次的尺度相當驚人，甚至徐鈞浩、吳承洋常常拍到導演、攝影師都主動喊停，因為內褲掉下來或是已經走光。
(中時電子報)
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