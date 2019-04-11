藝人、模特兒今到基隆淨灘。（凱渥提供）

藝人、模特兒今到基隆淨灘。（凱渥提供）

藝人、模特兒今到基隆淨灘。（凱渥提供）

愛紗今年2月和小5歲的周洺甫簽字離婚，外傳是她發現他和一名女友人有曖昧。愛紗近來積極露面出席活動，看來已走出離婚陰霾，周洺甫今頂著鬍子、休閒裝扮，帶著凱渥一群模特兒前往基隆外木山淨灘。

身為發起人的周洺甫，因本身就喜歡前往海邊游泳及衝浪，周洺甫認為美好的夏天就要到來，趁著天氣還沒變熱，要趕緊將海岸整理乾淨；他表示，之前到海邊會隨手撿起丟在岸邊垃圾，這次帶著學弟妹們一起做有意義活動，對他來說有種「青春」的感覺，眾人在海岸邊一起撿垃圾，還看到被魚網纏繞死在岸邊的河豚，他覺得感觸很深，而且海岸線的垃圾眾多，更讓他們有種撿也撿不完的感覺，短時間便撿了近200公斤的垃圾，讓眾人苦笑說撿垃圾比健身還累。

剛拍完《罪夢者》正在休息階段的周洺甫，才帶著家人去東南亞國家度假回來，他說自己趁著現在空檔時間會騎腳踏車到處走走，也會參與一些表演相關課程充實自己，現在對他最重要的就是好好生活、多陪伴家人，期待下一個工作挑戰的到來。

周洺甫還帶領同公司徐立期、陳俞彤、吳逸忞、陳可軒、林嘉威、黃曦彥、周家漢、孫君實、李純凱、南曦、鄭百成、李侑儒等學弟妹們。忙著拍電視電影《綠蝴蝶》的李純凱不忘淨灘，在現場卻突然流鼻血，他笑說可能太久沒做善事，一時身體無法適應，看到基隆外木山海岸卻有許多的垃圾，眾人都覺得這是一種警惕，無意間製造的垃圾對地球的影響很大。

本身就有淨灘經驗的周家漢，先前在朋友邀請下前往其他海岸撿過垃圾，對他來說一群人去淨灘，這種大家一起做好事的感覺讓他很開心，雖然明天要出國時間很趕，但這麼有意義的活動還是義不容辭，而且剛好最近遇到有些不順心的事，他透過為地球清垃圾的方式，也將心裡的垃圾一起打掃乾淨。

李侑儒、陳宥翔、林嘉威、吳逸忞，陸續透過教會及學校社團參與過淨灘，每當看到海岸線滿滿的垃圾時，總覺得很無力，因為這些垃圾幾乎都是人為製造，像是陳宥翔在白沙灣淨灘時，還曾經撿過假人模特兒，這次也撿到許多單只的鞋子和酒瓶，美麗的海岸被破壞後，沒有人願意前往，美麗的環境就這樣消失，透過這次活動讓他們更加關心海洋環保，決定愛護地球從自己開始做起，減少購買一次性的產品並做好垃圾分類。

(中時 )