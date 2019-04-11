民進黨中執會10日決議，等到5月22日立委初選提名作業完成後，再做總統初選民調，「蔡賴之爭」進入延長賽。名嘴余莓莓、汪潔民分析蔡賴延長賽的後遺症，指出很多人不滿初選延後，蔡英文總統即使勝出，也不會支持，這種狀況在「台中以南」，尤其是「雲嘉南」最嚴重。

余莓莓表示，其實賴清德出來參選是好的，反而能團結整個民進黨，因為有人不服蔡英文，如果是公平公開的初選，小英還是贏了，賴清德支持者說他們還是會支持蔡總統。但照昨天的結果，很多人跟她說，蔡英文即使勝出，也不會支持，這種情況很嚴重。汪潔民接著說，這種情況在「台中以南」，尤其是「雲嘉南」最嚴重。

汪潔民分析指出，愛的後面是恨，愛得越深，就恨得越嚴重，中南部的民進黨支持者就是由愛生恨，又變成冷漠，而蔡英文出來選2020，台北市長柯文哲絕對是最大受益者。

汪潔民點出，像高雄這樣綠到噴汁的地方，為什麼陳其邁會輸掉，不要以為民進黨支持者一定會支持蔡英文，要知道小港、前鎮、三民、林園，一輩子只會投給民進黨的，他們都翻盤了。

國民黨台北市議員徐巧芯也在網路節目《94要客訴》呼應說，非常認同此說法，民進黨最麻煩的是，從2018年選舉可以看出來，就是看柯P要不要選，而民進黨哪個候選人能夠贏柯，這就是指標。徐巧芯說，雲嘉南是民進黨的強區，2018年被翻轉了，她如果是雲嘉南的操盤手，第一個希望的就是把雲嘉南拿回來，蔡賴誰比較容易拿回雲嘉南，大家可自己公評。小英的優勢在比較偏北區域，不過偏北區都比較支持柯P和國民黨候選人。

(中時電子報)