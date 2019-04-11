民政局表示，同道路每10戶就會有一個指標門牌，有印製行政區域。（陳淑娥攝）

台中市新式門牌未標示行政區域及村里，只剩下路名，由於資訊減少造成民眾、遊客找路霧煞煞。市議員施志昌表示，大安、北屯與沙鹿區都有興安路，外地人光看門牌，常常不知自己究竟身在何方。

施志昌指出，門牌能否清楚辨識與所傳達的訊息相當重要，雖然2013年縣市合併後，民政局全面更換門牌，但新式門牌將路名與號放大，但缺少區、里與鄰等資訊，若只單純知道路名，卻不知道行政區，容易造成搜尋上的困難，甚至跑錯地點。

施志昌表示，不僅如此，台中市一名多路的情形也不少，像是興安路在大安、北屯與沙鹿區皆有，另外像著名的台灣大道、向上路、中清路橫跨多個行政區，光看門牌，尤其是外地遊客，根本不知道自己身在哪一個行政區。

民政局長吳世瑋指出，縣市合併時，新式門牌不加註行政區域名稱，採標示中英文路名，並放大號碼供辨識，且未來行政區域調整時，即無須再次換發門牌。

戶政科長許繼協表示，全台中市共近112萬面門牌，已進行逐戶汰換，目前26萬戶換發完成，為讓民眾方便找路，在道路轉角處、重要建物及公家機關都有指標門牌，且同一道路每10戶也一個指標門牌，均有加註行政區域，讓辨識更清楚。

(中時 )