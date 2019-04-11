高雄市長韓國瑜前往美國進行演講暨招商行程，美東時間11日中午將在哈佛大學閉門座談，並以「The Power of Down to Earth（接地氣的力量）」為題發表演說；校方以隱私為由，拒絕媒體進入校園拍攝，連拍校門口都拒絕，隨行的民意代表也街道要求「嚴禁直播」，讓韓國瑜與師生無所顧忌深入討論。

高市府與哈佛大學幕僚前置作業期間，對方即堅持不開放媒體拍攝，即使媒體想在校門口拍些反應畫面，校方也斷然拒絕，只要拿著攝影機就無法進入校園。

據了解，韓國瑜在美國時間11日中午先接受媒體聯訪後，12點30分將進入哈佛校園，先與費正清中心學者餐敘，再參訪校園、圖書館、博物館，下午先與學生發表演說，約50人參加，最後和學者們閉門座談，參訪行程約4個小時。

不僅媒體受限，隨行包括立委陳宜民、高市議員黃紹庭、中山大學教授廖達祺及韓國瑜市府幕僚群，雖然可出席韓國瑜演講會，但事前也都被要求「嚴禁直播」、不能錄影，頂多開放拍攝幾張靜態照片留念，可見美方對師生隱私權的保護相當完善。

(中時 )