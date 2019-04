高雄市長韓國瑜前往美國進行演講暨招商行程,美東時間11日中午將在哈佛大學閉門座談,並以「The Power of Down to Earth(接地氣的力量)」為題發表演說;校方以隱私為由,拒絕媒體進入校園拍攝,連拍校門口都拒絕,隨行的民意代表也街道要求「嚴禁直播」,讓韓國瑜與師生無所顧忌深入討論。

高市府與哈佛大學幕僚前置作業期間,對方即堅持不開放媒體拍攝,即使媒體想在校門口拍些反應畫面,校方也斷然拒絕,只要拿著攝影機就無法進入校園。

據了解,韓國瑜在美國時間11日中午先接受媒體聯訪後,12點30分將進入哈佛校園,先與費正清中心學者餐敘,再參訪校園、圖書館、博物館,下午先與學生發表演說,約50人參加,最後和學者們閉門座談,參訪行程約4個小時。

不僅媒體受限,隨行包括立委陳宜民、高市議員黃紹庭、中山大學教授廖達祺及韓國瑜市府幕僚群,雖然可出席韓國瑜演講會,但事前也都被要求「嚴禁直播」、不能錄影,頂多開放拍攝幾張靜態照片留念,可見美方對師生隱私權的保護相當完善。

