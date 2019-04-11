中信兄弟今(11)日登入洋將里迪，原本此戰對上富邦悍將會是他的中職初登板，不過因為雨勢過大在暫停1小時候比賽宣布取消，讓里迪難過地說：「我覺得很難過，還沒接到滾地球，也還沒上場打擊，比賽就這樣結束了。」

因為華南雲雨帶從北部襲台，在賽前新莊球場就已開始飄雨，到1局下半時，中信兄弟先發投手洪宸宇剛三振完富邦首名打者陳品捷，主審就因現場雨勢過大而暫停比賽，約1小時候聯盟宣布本場比賽取消，而延賽日期將擇日公布。

新莊球場因雨雨勢過大比賽取消，延賽日期將擇日公布。（鄧心瑜攝）

里迪賽後無奈表示每個國家都會下雨，也會有因雨取消比賽的狀況，但因為這場比賽是他的初登板，還沒有任何表現就結束，讓他很難過。

里迪過去數據來看不像是大砲型打者，三振次數也很多，里迪對此展現他的企圖心：「雖然我被三振過很多次，但我也是能夠一棒造成傷害的選手，我不會因為怕被三振而改變揮棒次數，我上場就是要為球隊建功。」

(中時電子報)