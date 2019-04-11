林意箴(左)、梅賢治。（CME提供）

巧克科技新媒體(CME) 製作、LINE TV播映的《HIStory3》第一單元《圈套》11日舉辦首映會，主要演員，徐鈞浩、吳承洋、卞慶華、陳廷軒及林意箴與梅賢治一同出席。

這次有尺度大升級的床戲，吳承洋說：「有場床戲是很緊繃刺激的，我需要很粗暴，情緒很大，演完只有很累，但很謝謝對方。」對手徐鈞浩也說：「他對我很大力，粗暴對待，心裡只有『完了』的感覺。」兩人在認識一個月時拍攝這場戲，防護措施頂多就是將內褲黏在身上，以防走光，但兩人笑說：「入戲的時候，根本不擔心是否會走光，只擔心不能播。」

另外一對CP卞慶華、陳廷軒的床戲也精彩，卞慶華表示：「當時知道有床戲時，只想著要好好維持身材，不能多吃。」兩人靠一起泡溫泉拉近距離。陳廷軒與卞慶華也都獻上彼此第一次的吻戲與床戲，可以說是既緊張又害羞的初體驗。

徐鈞浩飾演正義感十足的警察，與飾演黑道的吳承洋相識，一開始便爭吵不斷，徐鈞浩笑說：「以前都說想演個話多的角色，這次台詞真的超級多。」吳承洋當場撩起徐鈞浩，「吵架也很好，因為他很可愛，我也很想逗他」，還說這樣的互撩就是他們的日常。

林意箴於《圈套》中飾演黑幫大小姐，丁春誠則飾演默默守候的特助，有不少對手戲，林意箴在記者會笑說：「我應該是唯一的女性，面對這群男生最大的挑戰就是要克制自己不能投入太深，畢竟我在劇中也有了喜歡的人，就是今天沒到場的丁春誠，害我有些孤單。」《圈套》的另一大看點，就是吳承洋的另一位得力屬下梅賢治，他在劇中也有許多武打戲，跟過去的演出很不一樣。《圈套》將在4/16（二）起晚上9點 LINE TV首播，每週二、三晚上9點播出。

(中時 )