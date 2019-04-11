民進黨初選打得火熱，國民黨至今也未決定人選，而台北市長柯文哲是否參選2020也備受關注。資深媒體人陳國祥在《美麗島電子報》上指出包含藍、綠、白共7人的個性與氣質暴露無遺，如蔡英文有「韌氣」、「霸氣」、「洋氣」，半路殺出的賴清德則有「烈氣」、「浩氣」、「傻氣」；高雄市長韓國瑜雖有同有霸氣卻沒有讓人有壓迫感，並且讓人感到「義氣」，強調個性決定命運，對成敗影響非常關鍵。

陳國祥指出，蔡英文十足展現「韌氣」與「霸氣」，素以「颯氣」見長，敢打拚，敢闖盪，甚至對中共和國民黨帶有些許嗜血的桀驁之氣，強悍而富韌性；她顯得剛烈而果決，銳意進擊，像打了鴨血一樣，戰鬥力爆棚，同時，她過往料事精準、處置犀利的「銳氣」和「智氣」也充分展現。

不過陳國祥說，蔡英文連任路上的第一個攔路虎賴清德剛猛的「烈氣」，只有過之而無不及；賴一路走來所展現的果敢不屈，剛烈熱辣，堪稱政壇一絕。這次「勇於承擔」，拔劍而出，十足迸現他的颯氣與霸氣過於常人。

另一方面，陳國祥也認為，相對於蔡英文鮮明的「洋氣」，他「土氣」濃厚，很能接地氣，而他敢於大聲說出「務實的台獨工作者」和特赦阿扁這些有違「政治正確」的主張，顯示他帶有憨厚直爽的「浩氣」，只是他的「浩氣」，在眾多聰明人眼中看來，無非是「傻氣」。

陳國祥也說，王金平除了有佛教徒的「聖氣」，還流露非比尋常的「和氣」和「定氣」；而朱立倫則顯得有「智氣」、「英氣」和「帥氣」，而朱請黨中央立即徵召韓國瑜，他全力支持，這套聲明光明磊落，進退有節，將滿足了「韓粉」的心意，順應黨徵召強棒的需求，也為自己保留了未來參選的空間，既明智又瀟灑又俐落。

陳國祥提及，韓國瑜真是霸氣十足，他具有狼性，能征善戰，國民黨長久以來就是缺乏這種氣質的領導者，所以把支持者逗得如痴如狂；幸好韓國瑜的霸氣未予人強橫的壓迫感，主要是因為他有「局氣」做調節。

陳國祥說，具有「局氣」者，按照北京人的說法，「為人仗義，辦事規矩，有理兒有面兒」；這種人明辨是非，包容隨和卻也坦率直白，讓人感到一種無可抗拒的熱誠和親和；以致於「局氣」者為政，多能將強烈的社會意識化作通達而有理有利有節的庶民政策。

(中時 )