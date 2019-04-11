陳冠希接受素人問答。（圖／翻攝自秒拍）

陳冠希2年前和名模女友秦舒培生下一女，先前陳冠希跟女兒在日本逛街，遭沒禮貌的大陸直播主跟蹤，陳冠希久違在鏡頭前大發飆，得來網友一面倒力挺。最近陳冠希接受專訪，坦言以前EQ很爛，現在好很多，被問：「希望你女兒未來嫁給怎麼樣的男人？」陳冠希微笑說希望能找個像他一樣的，更透露現在自己每天起床，想的都是怎麼樣能做一個更好的爸爸，可見昔日浪子真的變成寵女狂魔。

《GQ》最近請到11位素人輪流專訪陳冠希，包括上班族、大學生、小朋友等都一一提出對陳冠希的問題，被問到現在一個人的時候會做什麼？陳冠希說應該會放空，更說：「從舒培身上學到放空這個詞」，指自己先前把生活排滿滿，後來才在另一半身上學會獨處，把時間留給自己。

有位理工男問陳冠希：「為人處世是智商、情商、還是力量重要？」陳冠希回應應該是EQ，他坦言自己以前EQ「非常爛」，現在成長了越來越好，也開玩笑說部分瘋狂的他還是在體內，「請大家要小心點」，而若要他用幾個詞形容現在的生活，陳冠希則開心說：「非常爽、很滿意」，認對現在生活相當享受。

被問到隨著年紀變大最害怕失去什麼能力？陳冠希誠實說可能是性能力，指性愛應該是在生命中很有滿意感的事情，第二怕應該是視力，擔心老了會沒辦法看清楚這個世界。談到女兒，陳冠希便寵溺模式全開，說要是女兒犯錯，「無論多少次自己都會原諒她」。

至於網路世界，陳冠希說自己今年初起減少時間看網友評價，也開始減少使用社群媒體，一月時是每天3.5小時，到現在是2小時20分鐘，「一天只有24小時，我就覺得世界有更多的東西是真真正正可看到、聞到、感覺到，所以就盡量多放一點時間在現實的生活」。

(中時電子報)