日本內閣府日前公布一項調查結果指出，日本40至64歲的蝸居中老年人估算超過61萬人。前次調查15歲至39歲的蝸居人口總數估算約54萬人。由此可見，中高年齡層的蝸居人口比年輕人還多，而且蝸居在家的時間有長期化的傾向。

調查中指出，蝸居在家的期間「3年到5年」占21％，「5年以上」超過半數，還有人回答「達30年以上」。

15至39歲的蝸居族悶在家裡的原因是「不上學」、「不適應職場」等，40歲至64歲的人回答最多的理由則是「退休」，其次是「人際關係不太好」、「生病」等。

NHK報導，愛知教育大學副教授川北稔分析，「現在40多歲為主的人經歷過就業冰河期，很多人做的不是想做的工作，工作也不穩定，因此很容易造成被社會孤立的情況。造成蝸居的理由不僅是學校、就業等，有的人是工作了10多年突然厭倦了，有的人是為了照顧雙親而辭掉工作，最後蝸居在家。」

超過40歲的人還回家啃老、蝸居，使得年邁的老人還要照顧老小孩，老人年金也因而入不敷出，釀成社會老老照護的悲劇。

(中時 )